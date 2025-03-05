“На війні – молись і борись! А після Перемоги – молись і трудись!”, – військовий капелан “десятки”

“На війні – молись і борись! А після Перемоги – молись і трудись!”. У цьому переконує особовий склад 10 Окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс” Оперативного командування “Захід” Сухопутних військ Збройних Сил України лейтенант капеланськї служби Михайло Возняк.

Військовий капелан народився у 1972 році в одному з сіл Прикарпаття. Шлях служіння Господу та людям обрав усвідомлено і давно. Закінчив Івано-Франківську духовну семінарію Української Православної Церкви Київського патріархату. Він магістр богослов’я та митрофорний протоієрей. Мав парафії у селі Красному Рожнятівського району, потім у селах Незвизько та Воронів Городенківського на Івано-Франківщині.

В легендарній “десятці” він із липня 2017 року. А 16 вересня 2023 року уклав контракт, тепер служить на посаді військового капелана бригади, де в трьох батальйонах уже теж призначені військові капелани.

Чому 10 ОГШБр “Едельвейс”, в лавах якої 8 військовослужбовців удостоєні звання Герой України, має таку потужну репутацію в Сухопутних військах ЗСУ?

У лейтенанта капеланської служби таке бачення:

“Я не раз кажу: “Батьківщину не вибирають, її захищають!”. Це наш прямий громадянський обов’язок. І в нашій бригаді це постійно пам’тають та реалізовують”.

А як страх подолати? Михайло Возняк ділиться такими міркуваннями:

“Страх був, є і буде. Але треба його навчити долати. Навіть ворога не можна просто ненавидіти: треба знищувати зло, яке він несе, разом із ним самим. Зараз одне гасло: “Молись і борись!”. А після Перемоги буде – молись і трудись!”.

Щодо молоді віком 18-24. “Едельвейси” – серед небагатьох бригад, яким випала честь комплектуватися цією категорією військовослужбовців-контрактників. І їх тут очікують із особливим хвилюванням.

“Думаю, вони, молоді воїни, все робитимуть свідомо і з великим бажанням захистити нашу спільну Батьківщину. Їм пропонують різні фінансові вигоди: це добре, але не це головне. Треба йти в українську армію з іншою мотивацією: щоб зберегти нашу національну ідентичність, захистити Україну! І хто прийде саме з таким усвідомленням, тому буде набагато легше, і з таких стануть добрі воїни. Про нашу бригадну військову сім’ю кажу всім, і молоді повторятиму: всі ми тут побратими і посестри, хоч різні за віком, статтю, досвідом, званнями, посадами… Але серед едельвейсів молоді точно знайдуть духовну підтримку та опору!”.

Зрозуміло, що переваги цього правильного вибору очевидні: 10 ОГШБр вміє воювати: навчилася знищувати ворога та знає, як зберегти свій особовий склад навіть під час виконання найскладніших бойових завдань! Тут дбають про родини військовослужбовців, шанують світлу пам’ять полеглих Героїв, не забувають про ветеранів, надають належну духовну опіку. Завжди поруч – однолітки та земляки!

Тож якщо тобі від 18 до 24, тоді це для тебе: чіткий термін служби 1 рік, реальний досвід, гідний заробіток та підтримка від держави по завершенню!

Спеціальна пропозиція: 18-24.army.gov.ua

Детальнішу інформацію щодо рекрутингу нададуть безпосередньо у бригаді за тел. 0504343406.

10 ОГШБр – справжня міць! 10 ОГШБр – переможці!

Відділ зв’язків з громадськістю управління комунікацій Оперативного командування “Захід” Сухопутних військ Збройних Сил України.

Фото Відділення комунікацій 10 ОМБр “Едельвейс” та з особистого архіву Михайла Возняка.