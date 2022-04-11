Дата православного Великодня 2022 припадає на 24 квітня. Вважається, що це рання Пасха.

У 2022 році християни західного обряду відзначають Великдень 17 квітня, а Східного – 24 квітня.

Великдень 2022: якою буде погода

Погода на Великдень: прогноз метеорологів

Метеорологи прогнозують, що в квітні погода буде мінливою і помірно холодною. Початок місяця буде теплим – до +18 градусів вдень, місцями очікуються дощі. А ось на період великодніх свят у нашу країну прийде похолодання – з 17 по 24 квітня, повідомляє ТСН.

Прогноз погоди на Великдень – що кажуть народні синоптики

Як прогнозує народний синоптик Станіслав Щедрін, з 20 по 30 квітня Україну накриє похолодання. Температура вдень сягатиме 9-15 градусів тепла, вночі – +3…+5 градусів. А на сході вночі можливо до 2 градусів морозу.

Синоптик Леонід Деркач прогнозував, що з 21 по 30 ймовірність опадів буде низькою. Температура вдень очікується комфортна, вночі можливе зниження температури в окремі дні, аж до заморозків.