На території рідкісного карбонатного болота на Кременеччині, де ростуть орхідеї, планують створити заказник

Екологи розповіли про унікальне болото на Тернопільщині, на території якого планують створити ботанічний заказник місцевого значення.

Про це повідомили у Кременецькому ботанічному саду.

В околицях села Білокриниця Кременецького району зберігся рідкісний тип боліт – карбонатне болото.

Це болото є залишком великого болотного масиву, який розташовувався на березі притоки р. Іква – річки Дядьківська Криниця, русло якої каналізовано внаслідок осушувальної меліорації, проведеної у минулому столітті.

Генезис та рослинний покрив цього болота визначали поклади крейди Кременецьких гір, дощові та талі води, розливи річок тощо.

Серед рідкісних видів виявлено болотну орхідею – коручку болотну Epipactis palustris (L.) Crantz., комахоїдну рослину – товстянку двоколірну Pinguicula bicolor Woł. та реліктовий вид – сашник іржавий Schoenus ferrugineus L.

“Охорона та збереження даної екосистеми мають історичну, природоохоронну, наукову, водозахисну та кліматорегулюючу цінності. Зменшення площ боліт є одним із чинників глобальної зміни клімату. За відношенням до екологічних факторів впливу болотні екосистеми є одними з найбільш вразливих. Болота даного типу є особливо цінними угіддями у біосфері: депонують парникові гази, забезпечують водорегулюючу функцію, є осередками стенобіонтного фіторізноманіття. Крім того, вони є еталонними ділянками поширення гідро-карбонатофільних угруповань, виконують важливу роль у збереженні раритетного біорізноманіття, беруть участь у кліматорегулюючих процесах”, – розповіли у ботанічному саду.

Карбонатне болото запропоновано як територію для створення нового природоохоронного обʼєкта: ботанічного заказника місцевого значення “Білокриницьке болото”.