05.02.2023 02:52

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На території рідкісного карбонатного болота на Кременеччині, де ростуть орхідеї, планують створити заказник

05.02.2023

Роман Васильович

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Новини, Екологія

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Екологи розповіли про унікальне болото на Тернопільщині, на території якого планують створити ботанічний заказник місцевого значення.

Про це повідомили у Кременецькому ботанічному саду.

В околицях села Білокриниця Кременецького району зберігся рідкісний тип боліт – карбонатне болото.

Це болото є залишком великого болотного масиву, який розташовувався на березі притоки р. Іква – річки Дядьківська Криниця, русло якої каналізовано внаслідок осушувальної меліорації, проведеної у минулому столітті.

Генезис та рослинний покрив цього болота визначали поклади крейди Кременецьких гір, дощові та талі води, розливи річок тощо.

Серед рідкісних видів виявлено болотну орхідею – коручку болотну Epipactis palustris (L.) Crantz., комахоїдну рослину – товстянку двоколірну Pinguicula bicolor Woł. та реліктовий вид – сашник іржавий Schoenus ferrugineus L.

“Охорона та збереження даної екосистеми мають історичну, природоохоронну, наукову, водозахисну та кліматорегулюючу цінності. Зменшення площ боліт є одним із чинників глобальної зміни клімату. За відношенням до екологічних факторів впливу болотні екосистеми є одними з найбільш вразливих. Болота даного типу є особливо цінними угіддями у біосфері: депонують парникові гази, забезпечують водорегулюючу функцію, є осередками стенобіонтного фіторізноманіття. Крім того, вони є еталонними ділянками поширення гідро-карбонатофільних угруповань, виконують важливу роль у збереженні раритетного біорізноманіття, беруть участь у кліматорегулюючих процесах”, – розповіли у ботанічному саду.

Карбонатне болото запропоновано як територію для створення нового природоохоронного обʼєкта: ботанічного заказника місцевого значення “Білокриницьке болото”.

Теги: болото на Тернопільщині, заказник, орхідеї

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