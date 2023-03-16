На Тернопільському ставі втопився чоловік

На телефони екстрених служб повідомили, що у Тернопільському ставі бачили людину у воді.

Ми дізнались з власних джерел, що в Ставі втопився 30-річний чоловік. Він переселенець. Наразі чекаємо на коментар поліції, пише “20 хвилин”.

Про те, що у бік Тернопільського ставу з боку ресторану «Хутір» помчали рятувальна машина, за ними пожежна, а за кілька хвилин в тому ж напрямку — ще і швидка, редакцію повідомила читачка Людмила.

Речниця головного управління ДСНС в області Ірина Крупа розповіла, що рятувальникам повідомили, нібито у тернопільському ставі хтось помітив людину. Наразі на місце виїхали всі служби, проте спростувати чи підтвердити інформацію про людину у воді у службі не можуть.

О 10.03 інформацію уточнили: прибули на місце події о 8.47. Виявили тіло чоловіка і витягли його на берег. Він вже був мертвим.

Речник відділу комунікації головного управління Нацполіції в області Сергій Крета о 10.30 повідомив, що наразі поліція встановлює особу загиблого та обставини події.

— О 8.43 надійшов виклик на лінію 103 від працівників ДСНС, що у воді є людина, бригада медиків виїхала на місце, вказане рятувальниками, — повідомила заступниця директора Центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф Ганна Мончак о 10.37. — На момент прибуття бригади швидкої допомоги, на місці вже були поліцейські і рятувальники, вони працювали над тим, щоб витягти чоловіка з води.

Тіло досить далеко віднесло від берега, тому це зайняло тривалий час. Чоловік був в одязі.

За інформацією «20 хвилин», яку ми отримали від власних джерел, потопельнику — 30 років. Він переселенець із Харківщини.

Не доїжджаючи до ресторану «Хутір», на березі Тернопільського ставу є дерев’яний пірс. Там все й сталось. Наразі припускають, що трапилась прикра випадковість.