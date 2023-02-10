На Тернопільщину сунуть атмосферні фронти зі снігопадами та сильними вітрами

Атмосферні фронти зі снігопадами та сильними вітрами йдуть на Тернопільщину. У краї оголошено штормове попередження.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 11 лютого погоду на Тернопільщині визначатиме проходження атмосферного фронту від циклону з центром над Балтійським морем. Жителів краю попереджають про складні метеорологічні явища, а зокрема, пориви південно – західного вітру 15 – 20 м/с.

“До нас йдуть атмосферні фронти, які принесуть сніг та мокрий сніг. При проходженні фронтів вітер може посилюватися. На дорогах через ожеледицю та сніг стане складніше рухатися. Нарешті відступлять морози. Вночі ще буде холодно, особливо найближчої, до -7-14 градусів, проте вже в ніч на неділю цілком пристойні -2-7 градусів. Атмосферний тиск, коливання температури, сніг, вітер – тримайте себе в рівновазі», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, наступного тижня у краї відчутно потеплішає. Однак випадатиме сніг, а також дошкулятиме сильний вітер.