На Тернопільщину передали десять шкільних автобусів

Про це повідомили на сторінці департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації.

На придбання шкільних автобусів Кабінет міністрів виділив майже 37 мільйонів гривень держсубвенції на умовах співфінансування.

“40 шкільних автобусів Тернопільщина у перші дні повномасштабної війни передала на потреби ЗСУ, доставку вантажів та евакуацію людей. Це – левова частка шкільного автопарку, в якому було 197 автобусів. Тимчасом школярів доставляють перевізники на місцях, з якими про це є домовленість. На листи Міносвіти щодо потреби у шкільних автобусах відгукнулися у Фінляндії, Франції та Швеції. Провели рівномірний розподіл транспорту, зокрема і для Тернопільщини. З Фінляндії автобуси отримали Шумська, Великодедеркальська та Саранчуківська громади, із Франції – Вишнівецька, Борщівська, Великогаївська та Збаразька. За кошти місцевого бюджету у двох громадах придбали 3 автобуси. Ще 8 шкільних автобусів очікуємо з Швеції”, – йдеться на сторінці обласного департаменту освіти і науки.