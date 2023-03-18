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На Тернопільщину йде справжнє весняне потепління

18.03.2023

Роман Васильович

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Новини, Погода

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Справжнє весняне потепління йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, цими днями стовпчики термометрів підвищуватимуться до 12-15 градусів тепла. Втім, вночі буде прохолодно, місцями температурні показники опускатимуться до мінусових.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 19 березня збережеться антициклональний характер погоди.

Справжнє весняне потепління йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, цими днями стовпчики термометрів підвищуватимуться до 12-15 градусів тепла. Втім, вночі буде прохолодно, місцями температурні показники опускатимуться до мінусових.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 19 березня збережеться антициклональний характер погоди.

«Спостерігатиметься мінлива хмарність, але обійдеться без опадів. Вночі та вранці на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Вітер буде південно-східним, 5 – 10 м/с. Температура вночі коливатиметься від 3º морозу до 2º тепла, вдень 9 – 14º тепла. 19 березня вночі та вранці на дорогах ожеледиця – І рівень небезпечності. 20 березня буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг – ожеледиця. Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 0 – 5º тепла, вдень 10 – 15º тепла. 21 березня можливі місцями невеликі дощі. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 3 – 8º тепла, вдень 10 – 15º тепла».

За попередніми прогнозами, наступний тиждень на Тернопільщині буде відчутно теплішим. А з 22 березня передбачають до 19 градусів тепла. Софія Романська

«Спостерігатиметься мінлива хмарність, але обійдеться без опадів. Вночі та вранці на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Вітер буде південно-східним, 5 – 10 м/с. Температура вночі коливатиметься від 3º морозу до 2º тепла, вдень 9 – 14º тепла. 19 березня вночі та вранці на дорогах ожеледиця – І рівень небезпечності. 20 березня буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг – ожеледиця. Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 0 – 5º тепла, вдень 10 – 15º тепла. 21 березня можливі місцями невеликі дощі. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 3 – 8º тепла, вдень 10 – 15º тепла».

За попередніми прогнозами, наступний тиждень на Тернопільщині буде відчутно теплішим. А з 22 березня передбачають до 19 градусів тепла.

Джерело: За Збручем

Теги: прогноз погоди, погода, погода на Тернопільщині, потепління на Тернопільщині

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