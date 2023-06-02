На Тернопільщину через війну переселилися 26 тисяч дітей

Під час повномасштабної російсько-української війни на Тернопільщину переселися 26 тисяч дітей з південно-східних регіонів.

Про це повідомив на брифінгу начальник служби у справах дітей області Ростислав Дрозд. За його словами, також перемістили 7 дитячих будинків сімейного типу та 6 прийомних сімей, повідомляє Суспільне.

“Діти забезпечені всім необхідним. Їм надавали гуманітарну допомогу. Це їжа, генератори, планшети та ноутбуки. За офіційною статистикою, в Україні під час повномасштабної війни загинули 483 дітей. Понад тисячу – були поранені. Майже 400 дітей зникли безвісти. Понад 19 тисяч – вивезені у Росію”.

Ростислав Дрозд розповів, що на Тернопільщині створили 88 прийомних сімей та 15 дитячих будинків сімейного типу.