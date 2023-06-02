На Тернопільщину через війну переселилися 26 тисяч дітей

Про це повідомив на брифінгу начальник служби у справах дітей області Ростислав Дрозд. За його словами, також перемістили 7 дитячих будинків сімейного типу та 6 прийомних сімей, повідомляє Суспільне.
“Діти забезпечені всім необхідним. Їм надавали гуманітарну допомогу. Це їжа, генератори, планшети та ноутбуки. За офіційною статистикою, в Україні під час повномасштабної війни загинули 483 дітей. Понад тисячу – були поранені. Майже 400 дітей зникли безвісти. Понад 19 тисяч – вивезені у Росію”.
Ростислав Дрозд розповів, що на Тернопільщині створили 88 прийомних сімей та 15 дитячих будинків сімейного типу.
“Загалом у Тернопільській області проживає 956 дітей-сиріт. Більшість влаштовані у сімейні форми виховання. Внаслідок військової агресії частина цих родин виїхала за кордон: 3 дитячі будинки сімейного типу, 4 прийомні сім’ї, 41 опікунська сім’я”.