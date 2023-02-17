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На Тернопільщині, завдяки медикам швидкої, врятували життя пацієнта у критичному стані з набряком легень

17.02.2023

Роман Васильович

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Новини, Здоров`я

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У Тернопільській області, завдяки професійним діям медиків швидкої медичної допомоги, вдалося врятувати життя пацієнта в критичному стані з набряком легень. 

З подякою до медиків швидкої звернулася дружина пацієнта, подякувавши лікарям за професійні дії та врятоване життя.

“Вдячність висловлювала дружина пацієнта, за життя якого наполегливо боролася 3 бригада у складі лікаря Мельникович Валентини Юріївни, фельдшера Антків Наталії Павлівни та водія Баяка Мирона Михайловича. Цей випадок був особливо складним, адже допомоги потребував чоловік у критичному стані і з важким набряком легень. Для того, щоб його стабілізувати, підключити до кисню та доставити до лікарні у відділ кардіології знадобилися кваліфіковані, впевнені та рішучі дії усього медичного складу”, – йдеться у дописі медиків. 

Наразі чоловік перебуває у стаціонарі і його стан стабільний.

На зображенні може бути: 4 людини, люди стоять та у приміщенні

Джерело: Тернополянни

Теги: швидка медична допомога

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