На Тернопільщині запрацюють пункти незламності

Через постійні ворожі атаки на енергетичну систему України та значне зниження температури повітря, на Тернопільщині запроваджують додаткові заходи безпеки. Головна мета — захистити жителів області від наслідків можливих тривалих вимкнень світла та тепла.

Також громади отримали наказ привести всі «Пункти незламності» до стану повної готовності. Ці локації мають стати центрами оперативної допомоги, де мешканці зможуть зігрітися, зарядити пристрої та скористатися зв’язком.

Маємо бути повністю готовими до можливих тривалих обмежень електро-, тепло- та водопостачання. Основним завданням залишається безпека всіх жителів області та надання їм вчасної допомоги в умовах надзвичайної ситуації.