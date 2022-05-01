Під час брифінгу Ради оборони Тернопільщини громадян закликали економити пальне, менше користуватись власним транспортом.
Разом з тим влада запевнила, що наразі проблем з пальним немає, пише Галас.
«Ми спонукаємо громадян менше користуватись власним транспортом, економити пальне, бо після всіх ворожих наступів ми розуміємо, що можуть бути проблеми. Можна користуватись громадським транспортом, який збільшився вдвічі»,- наголосив Олександр Богомол, начальник ГУНП в області.
Першочергово талони на пальне видали військовослужбовцям, працівникам силових структур, представникам територіальної оборони.