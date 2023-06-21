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На Тернопільщині загадково зникла молода жінка (фото)

21.06.2023

Іванна Коваленко

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Новини, Події

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На Тернопільщині розшукують жительку села Ланівці Мельник Вікторію Вікторівну 1991 року народження.

Востаннє жінку бачили 21 червня близько 10 години в обласному центрі на вулиці Клима Савури.

Прикмети: зріст 158 см, середньої тілобудови.

Якщо вам щось відомо про долю зниклої, телефонуйте на лінію «102».

Джерело: Тернопільська липа

Теги: Мельник Вікторія

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