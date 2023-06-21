На Тернопільщині загадково зникла молода жінка (фото)

На Тернопільщині розшукують жительку села Ланівці Мельник Вікторію Вікторівну 1991 року народження.



Востаннє жінку бачили 21 червня близько 10 години в обласному центрі на вулиці Клима Савури.

Прикмети: зріст 158 см, середньої тілобудови.

Якщо вам щось відомо про долю зниклої, телефонуйте на лінію «102».