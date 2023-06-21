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Головна / Новини / На Тернопільщині загадково зникла молода жінка (фото)
21.06.2023
Іванна Коваленко
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Новини, Події
Востаннє жінку бачили 21 червня близько 10 години в обласному центрі на вулиці Клима Савури.
Прикмети: зріст 158 см, середньої тілобудови.
Якщо вам щось відомо про долю зниклої, телефонуйте на лінію «102».
Джерело: Тернопільська липа
Теги: Мельник Вікторія
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