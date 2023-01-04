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На Тернопільщині зафіксували рідкісне оптичне явище – місячне гало (фото)

04.01.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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Сьогодні, 4 січня ввечері, на Тернопільщині зафіксували надзвичайно рідкісне явище природи – місячне гало.

Незвичне явище зафільмував священник з Лановеччини Олексій Філюк.

“Погляньте на сьогоднішій місяць і на зоряне небо, це щось неймовірне! Без фотошопу. «Місячне гало», яке спостерігається дуже рідко”, – відзначив Олексій Філюк, передає сайт Тернополяни.

До слова, місячне гало — це оптична ілюзія, через яку Місяць оточує велике яскраве кільце. Це разюче і часто гарне коло світла навколо Місяця викликане заломленням світла, відбитого від нашого супутника, кристалами льоду у верхніх шарах атмосфери.

На зображенні може бути: природа та небо

Автор: Роман Васильович

Мітки: місячне гало

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