На Тернопільщині зафіксували рідкісне оптичне явище – місячне гало (фото)

Сьогодні, 4 січня ввечері, на Тернопільщині зафіксували надзвичайно рідкісне явище природи – місячне гало.

Незвичне явище зафільмував священник з Лановеччини Олексій Філюк.

“Погляньте на сьогоднішій місяць і на зоряне небо, це щось неймовірне! Без фотошопу. «Місячне гало», яке спостерігається дуже рідко”, – відзначив Олексій Філюк, передає сайт Тернополяни.

До слова, місячне гало — це оптична ілюзія, через яку Місяць оточує велике яскраве кільце. Це разюче і часто гарне коло світла навколо Місяця викликане заломленням світла, відбитого від нашого супутника, кристалами льоду у верхніх шарах атмосфери.