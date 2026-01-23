На Тернопільщині за добу сталося чотири пожежі. Згоріли авто та зерно

Упродовж минулої доби підрозділи ДСНС Тернопільської області ліквідували чотири пожежі у господарських та гаражних будівлях. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося врятувати дев’ять будівель. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Найбільших збитків зазнала пожежа в селі Загір’я Залозецької громади. Там загорілося гаражне приміщення площею близько 80 квадратних метрів. Вогонь знищив автомобіль, майно, зерно та обладнання, а також пошкодив облицювання стін і стелі. Завдяки спільним діям рятувальників і місцевої пожежної команди вдалося врятувати житловий будинок і три господарські споруди.

Ще одна пожежа сталася у Тернополі на території гаражного кооперативу. Також займання зафіксували у селі Малі Садки Шумської громади та у Білокриниці Кременецької громади.

У всіх випадках пожежі не поширилися на сусідні будівлі. Причини виникнення загорянь і розміри матеріальних збитків наразі встановлюються.

Окрім ліквідації пожеж, рятувальники протягом доби реагували й на інші надзвичайні події. У Хоросткові та Тернополі зафіксували випадки короткого замикання електрообладнання без подальшого горіння. У Бучачі ліквідували задимлення у складському приміщенні, яке виникло через перегрів кукурудзяних відходів.

Також у селі Старий Тараж рятувальники відбуксирували автомобіль екстреної медичної допомоги зі снігового замету. Допомогу отримали троє осіб. У Тернополі надзвичайники допомогли медикам транспортувати важкохвору жінку з багатоповерхового будинку до автомобіля швидкої допомоги.