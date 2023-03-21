На Тернопільщині з автобуса випала жінка

На Тернопільщині з автобуса випала 57-річна жителька села Великі Гаї. Дорожньо-транспортна пригода трапилася в смт. Дружба Микулинецької громади.

Про це повідомила речниця патрульної поліції області Катерина Метельська.

“Під час руху автобуса на проїжджу частину дороги випала пасажирка. Водій автобуса почав різке гальмування, внаслідок чого водій вантажівки, який їхав позаду, зіткнувся з рейсовим автобусом”, – говорить речниця.

За словами Катерини Метельської, жінку карета швидкої допомоги забрала до лікарні у важкому стані.

На сайті Нацполіції у Тернопільській області повідомили, що подія сталася вчора, 20 березня, близько 8:20.