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На Тернопільщині є випадки, коли люди, яких притягували до кримінальної відповідальності, служать

16.01.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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Про це в ефірі місцевого телеканал ІНТБ розповів головний правоохоронець краю Олександр Богомол. 

“Знаю, що деякі окремі люди, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності, вони служать. Навіть є випадки, коли в нас десь вони попадали по матеріалах, але ми знаємо про те, що вони зараз служать, ми ставимо на паузу, якщо це не тяжкий злочин, людина вернеться будемо розбиратися там, якщо це не тяжкий злочин, – відзначив Олександр Богомол, начальник поліції Тернопільщини. – Звичайно, якщо злочин тяжкий, ми достанемо і з фронту, достанемо, в нас на фронті багато поліцейських служить, тому можуть допомогти приїхати”.

Детальніше у сюжеті ІНТБ.

Джерело: Тернополянни

Теги: поліція, Олександр Богомол

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