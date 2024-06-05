На Тернопільщині виявили порушень митних правил майже на 1,3 млн гривень

За п’ять місяців 2024 року працівниками Тернопільської митниці виявлено 33 порушення митних правил із вартістю предметів правопорушень на суму 1 272 776 гривень. Промислові та продовольчі товари, які стали предметами правопорушень вилучено. Загалом їхня вартість склала понад мільйон гривень.За результатами роботи Тернопільської митниці у правоохоронному напрямі до держскарбниці надійшло 796 362 гривні. На розгляд до суду митницею передано 10 справ про порушення митних правил на суму 620 168 гривень.

Щодо видів правопорушень, до яких за цей час вдавалися громадяни, то це: неправомірні операції з товарами, митне оформлення яких не закінчено; недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України; перевищення строку транзитних перевезень (доставки) товарів; перевищення строку тимчасового ввезення товарів; переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон з приховуванням від митного контролю або з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів; дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру, а також інші протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів.