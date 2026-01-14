На Тернопільщині водії побилися після ДТП

У Кременці Тернопільської області сталася дорожньо-транспортна пригода, яка завершилась бійкою між водіями. В результаті постраждав військовослужбовець.

Події передувала дорожньо-транспортна пригода, в якій не розминулися автомобіль Mitsubishi L200 та квадроцикл. У аварії ніхто не постраждав, але між водіями виник конфлікт, під час якого кермувальник квадроцикла та його знайомий завдали тілесних ушкоджень водієві автомобіля.

Потерпілий – 41-річний житель Києва, військовослужбовець ЗСУ. Чоловік звернувся за медичною допомогою. У нього діагностували травми обличчя. Поліцейські встановили, що потерпілого побили жителі Кременця

Відповідно до висновків експертиз та встановлення всіх обставин події правоохоронці нададуть правову оцінку діям правопорушників.