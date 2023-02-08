На Тернопільщині водій шкільного автобусу заплатить школяреві 10 тисяч гривень моральної шкоди

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу обвинуваченого Зіновія К. на вирок Тернопільського міськрайонного суду від 8 листопада 2022 року.

Як встановлено судом першої інстанції, 13 жовтня 2021 року приблизно о 15 год. 20 хв. водій шкільного автобусу Зіновій К. під’їхав до центрального входу загальноосвітньої школи 1-3 ступенів с. Баворів Тернопільського району. Коли автобус зупинився, першим до дверей підбіг малолітній Матвій К. Роздратований поведінкою учня, водій вийшов з автобусу та наказав хлопчику останнім зайти до салону. За Матвія К. вступився його старший брат, неповнолітній Степан К. У результаті між 60-річним Зіновієм К. і неповнолітнім Степаном К. виник словесний конфлікт.

Обвинувачений, усвідомлюючи свою перевагу у фізичному розвитку та віці, умисно схопив школяра правою рукою за шию й сильно стиснув, спричинивши йому два синці, що за ступенем тяжкості належали до легких тілесних ушкоджень. Продовжуючи свої протиправні дії, обвинувачений правою рукою схопив неповнолітнього за сорочку в ділянці грудей та з силою декілька разів шарпнув його, від чого учень, втрачаючи рівновагу, відхилився назад. При цьому відчув фізичний біль.

Вироком Тернопільського міськрайонного суду водія автобуса визнано винним у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження), та призначено покарання – штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн.

Також судом частково задоволено цивільний позов представника потерпілого та стягнуто з обвинуваченого на користь неповнолітнього 10 тис. грн моральної шкоди.

Не погодившись із судовим рішенням, обвинувачений Зіновій К. подав апеляційну скаргу та просив вирок скасувати, а кримінальне провадження закрити – у зв’язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення. Також вважав необґрунтованим визначений розмір моральної шкоди.

У судовому засіданні Тернопільського апеляційного суду колегія суддів, перевіривши матеріали кримінального провадження та детально проаналізувавши доводи апеляційної скарги, дійшов висновку, що суд першої інстанції виніс законне, обґрунтоване та вмотивоване рішення і підстав для його скасування немає.

Хоч обвинувачений своєї вини не визнав і наполягав, що фізичної сили до потерпілого не застосовував, а між ним і неповнолітнім стався словесний конфлікт, його винуватість доведено показами потерпілого і свідків – учнів навчального закладу, висновком судово-медичної експертизи, іншими матеріалами кримінального провадження. Тому твердження апелянта щодо його непричетності до вчинення кримінального проступку колегія суддів визнала необґрунтованим.

Також безпідставними визнано доводи Зіновія К. стосовно призначеного йому покаранням та розміру моральної шкоди. Вибираючи обвинуваченому покарання, суд першої інстанції врахував, що він раніше не судимий, позитивно характеризувався за місцем проживання та офіційно працевлаштований, а тому обґрунтовано призначив покарання у виді штрафу. Стосовно стягнення із Зіновія К. на користь Степана К. спричинену потерпілому моральну шкоду, колегія суддів указала на характер та обсяг страждань потерпілого. Зокрема, відчуття болю, перенесені душевні страждання, порушення звичайного ритму життя, які зазнав неповнолітній внаслідок неправомірних дій обвинуваченого. Тож, виходячи із засад розумності, виваженості та справедливості, суд першої інстанції обґрунтовано частково задовольнив вимоги представника потерпілого щодо задоволення цивільного позову і визначив моральну шкоду в розмірі 10 тис грн.

Відтак апеляційну скаргу обвинуваченого залишено без задоволення, а вирок Тернопільського міськрайонного суду – без змін, повідомили у пресслужбі Тернопільського апеляційного суду.