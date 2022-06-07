На Тернопільщині відзначили призерів Паралімпійських та Дефлімпійських змагань (2021-2022).

Серед нагороджених Іван Шкварло, Тарас Радь, Марія Бала, Іван Рудзевич, Руслана Муравська.

Відзнаки спортсменам вручив перший заступник начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Ігор Дем’янчук.

– В першу чергу, дякую за волю до перемоги та зусилля, які ви докладаєте під час тренувань, – зазначив Ігор Дем’янчук.– Завдяки вашим виступам на найбільших спортивних майданчиках світу, про Україну знають, за неї вболівають, її підтримують. Ворогу не вдалося нас зламати. Ми перемагаємо на різних фронтах.

Ігор Дем’янчук висловив впевненість, що в області вдасться реалізувати усі заплановані у сфері спорту проєкти.

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– Як тільки проженемо ворога з нашої землі, країна почне відбудовуватися. Ми втілимо наші плани, зокрема, ті, які дозволять нашим спортсменам тренуватися у комфортних умовах, якісно готуватися до виступів та змагань, – зазначив перший заступник начальника Тернопільської ОВА.

Як розповів майстер спорту України міжнародного класу, призер зимових Паралімпійських ігор 2022 у Пекіні (лижні перегони та біатлон) Тарас Радь, українські спортсмени відчувають за кордоном потужну підтримку.

– Звичайно, учасники з різних країн хочуть показати якнайкращі результати і конкурують між собою, але зараз багато людей – глядачів, вболівальників, спортсменів з різних країн просто підходять, обнімають, говорять слова підтримки. Це дуже мотивує, – каже Тарас Радь.

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