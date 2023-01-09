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На Тернопільщині відзначили кращих тренерів юних біатлоністів

09.01.2023

Роман Васильович

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Новини, Спорт

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Комунальна установа Тернопільської обласної ради «Тернопільська обласна дитячо-юнацька спортивна школа з біатлону» відзначила першу річницю створення.

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко під час урочистостей за підсумками року відзначив подяками за значний особистий внесок у розвиток біатлону Тернопільської області, підготовку чемпіонів та призерів чемпіонату України з біатлону 2022 р. та з нагоди першої річниці створення КУТОР «Тернопільська обласна дитячо-юнацька спортивна школа з біатлону» кращих тренерів-викладачів: Назарія Бурика, Людмилу Сагайдак і Василя Тарасюка.

Вихованці школи протягом року брали участь у змаганнях різного рівня і показували достойні результати. Їх спортивні досягнення прославляють Тернопільщину та Україну.

«Дякую всім тренерам, викладачам, дирекції, вихованцям та їхнім батькам за те, що у такий важкий воєнний час вони продовжують працювати, розвиваючи біатлон нашого краю. Своєю чергою, Тернопільська обласна рада, її депутатський корпус докладатимуть усіх зусиль, щоб спортсмени нашої області були забезпечені необхіднішим», – підсумував Михайло Головко.

Автор: Роман Васильович

Мітки: біатлон, біатлоністи, тренери

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