На Тернопільщині відбулися прощі у Чернихові та Буцневі і відпуст у Винятинцях

28–29 червня 2024 р. відбулась дводенна молитовна проща до Чернихівської Матері Божої. Численні прочани прибули до Чернихова, що на Зборівщині, щоб у стіп чудотворної ікони Богородиці молитися за українських воїнів, перемогу України та справедливий мир.

28 червня Архієрейську Літургію очолив єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської архієпархії владика Володимир Фірман, який подякував усім організаторам і учасникам прощі. Насамкінець всі спільно помолилися «Боже Великий Єдиний», а відтак єпископ окропив прочан свяченою водою.

Після завершення Богослужінь прочани мали можливість взяти участь у духовно-пісенній зустрічі, яку очолив отець Василь Брона.

Наступного дня Святу Літургію очолив отець віце-декан Олег Кожушко, а Боже Слово проповідував отець Віталій Максимов.

Також 29 червня чернихівчани відзначали 811-ту річницю від першої писемної згадки про село.

У сільському Будинку культури за участю аматорів с. Чернихів відбувся благодійний патріотичний концерт на підтримку ЗСУ у якому взяли участь народний аматорський хор (хормейстер Б. Татарин, концертмейстер І. Шибаєва), зразковий хореографічний колектив «Веснянка» (керівник А. Шафранович), ансамбль «Соловейки» (керівник І. Шибаєва), тріо «Ноти серця» та інших місцевих аматорів.

Приїхали привітати чернихівчан і запрошені виконавці – чоловічий вокальний квартет «Акорд», солісти ансамблю «Веселі галичани» Тернопільської обласної філармонії Світлана Бабчук та Ірина Гречко, волонтер, співзасновник благодійного фонду «Серця свободи» Микола Василечко, фольклорист, автор пісень Іван Виспінський.

У селі Буцнів Великоберезовицької громади 29 червня відбулась щорічна проща до чудотворної ікони (одна з найвідоміших чудотворних ікон Поділля – сльозоточивий образ Матері Божої зберігається у храмі Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії), під час якої молилися за мир в Україні та українських воїнів.

Прощі до Буцнівської чудотворної ікони Матері Божої відбуваються вже 8 років. Цьогоріч Архиєрейську Святу Літургію очолив владика Василій Семенюк, Митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ у співслужінні з великоберезовицьким деканом отцем Євгеном Кобильником та отцем Олександром Більським, який є парохом в церкві на деокупованій Херсонщині у місті Берислав, а також з ректором Тернопільської Вищої Духовної Семінарії о. Іваном Римарем.

Церква Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії, де зберігається чудотворна ікона, є пам’яткою архітектури національного значення в Україні. Понад два з половиною століття на головному престолі храму є Буцнівська чудотворна ікона Божої Матері – християнська святиня України, копія Ченстоховської (Белзької) чудотворної ікони, яка належить до двадцятки плачучих ікон України.

Під час проведення Літургії Митрополит Василій Семенюк висвятив нового священника Петра Кварцяного, який буде префектом (вихователем) у Тернопільській Вищій Духовній Семінарії.

Винятинська святиня зустрічала вірян

Вже стало доброю традицією з нагоди вшанування свята Положення Ризи Пресвятої Богородиці проводити Богослужіння в однойменній каплиці, збудованої в лісі, неподалік чудодійної кринички у с. Винятинці, що на Заліщанщині. Її історія сягає 1891 р., коли в яру, де зазвичай діти випасали овець, з’явилася Пречиста Діва Марія з маленьким Ісусиком на руках й перебувала тут три дні. На цьому ж місці пробилося святе джерело, яке славиться своїми цілющими властивостями у лікування очей. Про чуда, які відбувалися тут упродовж більш, як столітньої історії, є багато свідчень очевидців. Й до сьогодні тут знаходять утішення для душі, а не рідко й зцілення фізичних і духовних немочей сотні віруючих людей.

І цьогоріч упродовж двох днів тут відбувалися уставні Богослужіння. 1 липня за участі настоятеля сільського храму Успіння Пресвятої Богородиці та численної кількості вірян зі всієї округи було відслужено Хресну дорогу, біля пам’ятних хрестів – стацій, які споруджено на території цього благодатного місця.

2 липня за участі місцевого церковного хору (спів якого був і є окрасою кожного Богослужіння) відбулася святкова Божественна Літургія та освячення води чудотворної кринички.

Цьогоріч, як і попередніми роками, на Богослужіннях були присутні не лише місцеві парафіяни, а й паломники, які з року в рік відвідують це святе місце.