На Тернопільщині в останню дорогу провели Героя Ігоря Погорільця

17 червня Підгороднянська громада схилила голови у глибокій скорботі. В останню дорогу провели Героя-військовослужбовця Погорільця Ігоря Івановича. Віддати шану Герою прийшли друзі, односельці, мешканці громади, побратими.

Про це повідомили в громаді.

Сержант Ігор Погорілець був призваний на військову службу в липні 2023 року. Командував піхотним відділенням. Загинув 11 червня поблизу населеного пункту Кам’янське Запорізької області. У березні йому виповнилося 52 роки.

Поховали мужнього Героя на місцевому кладовищі, у мить прощання звучав Державний Гімн України та триразові залпи почесної варти.

Вічна пам’ять та незгасна слава Герою!