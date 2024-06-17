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На Тернопільщині в останню дорогу провели Героя Ігоря Погорільця

17.06.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Головне

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17 червня Підгороднянська громада схилила голови у глибокій скорботі. В останню дорогу провели Героя-військовослужбовця Погорільця Ігоря Івановича. Віддати шану Герою прийшли друзі, односельці, мешканці громади, побратими.

Про це повідомили в громаді.

Сержант Ігор Погорілець був призваний на військову службу в липні 2023 року. Командував піхотним відділенням. Загинув 11 червня поблизу населеного пункту Кам’янське Запорізької області. У березні йому виповнилося 52 роки.

Поховали мужнього Героя на місцевому кладовищі, у мить прощання звучав Державний Гімн України та триразові залпи почесної варти.

Вічна пам’ять та незгасна слава Герою!

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Теги: Тернопільщина, загиблі герої, війна з Росією, Підгороднянська громада

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