У Монастириську Тернопільської області Московський патріархат визнали ворожою спільнотою.

Таким чином місцеве самоврядування висловило свою позицію щодо діяльності Московського патріархату.

Про це у своєму Facebook повідомив міський голова Монастириська Андрій Старух.

“Те, що на території Монастириської МТГ немає організацій Московського патріархату, не заважає нам, як провідниками суспільних настроїв, справедливо оцінити цю ворожу інституцію. Запрошую колег до наслідування. Це наш фронт і ми зобов’язані “іти на ви”. Називати біле білим, а урядові філіали РФ в Україні тим, чим вони є”, – йдеться у його повідомленні.

Мер міста оприлюднив також рішення виконкому. Він посилається на закон про місцеве самоврядування та воєнний стан. У рішенні зазначається, що “першочерговим завданням МП в Україні є політичний вплив на свідомість громадян України та русифікація”.