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На Тернопільщині в алкогольну кому впала неповнолітня дівчина

29.05.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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Нещасний випадок стався 20 травня в смт. Козова Тернопільського району.

Близько 21.00 годин в реанімаційне відділення Козівської лікарні, з діагнозом «Алкогольна кома», госпіталізували місцеву неповнолітню жительку, пише Погляд

Обставини, при яких отруїлась 16-річна дівчина, наразі встановлюються.

Теги: «Алкогольна кома»

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