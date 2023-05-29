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Головна / Тернопільщина / Події / На Тернопільщині в алкогольну кому впала неповнолітня дівчина
29.05.2023
Роман Васильович
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Новини, Події
Близько 21.00 годин в реанімаційне відділення Козівської лікарні, з діагнозом «Алкогольна кома», госпіталізували місцеву неповнолітню жительку, пише Погляд
Обставини, при яких отруїлась 16-річна дівчина, наразі встановлюються.
Теги: «Алкогольна кома»
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