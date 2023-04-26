На Тернопільщині у ДТП упродовж трьох місяців загинуло понад два десятки людей

Понад два десятки людей загинуло в аваріях на Тернопільщині протягом трьох місяців – з січня по березень.

За інформацією патрульної поліції області, у цей період трапилося 122 ДТП з постраждалими різного рівня важкості.

Найбільше аварій з постраждалими поліціянти фіксують у вівторок і середу, – зазначає начальник патрульної поліції області Богдан Шевчук. З чим пов’язана така статистика, невідомо.

«У період з 1 січня — 31 березня 2023 року в Тернопільській області сталося 122 ДТП з постраждалими. У ДТП 21 людина загинула та ще 152 — отримали травми різного ступеня тяжкості. Найпоширенішими видами автопригод з травмованими є — зіткнення (41% автопригод), наїзд на пішохода (32%) та наїзд на перешкоду (13% від загальної кількості автопригод). Найчастіше аварії з постраждалими відбулися у вівторок та середу (32% від усіх ДТП з постраждалими). Аналізуючи кількість ДТП за часом скоєння, слід зазначити, що пік аварійності припадає на 17-ту, 18-ту та 20-ту години, в цей час було скоєно 28 % від усіх ДТП з травмованими».

У поліції наголошують: серед основних причин аварій – перевищення безпечної швидкості, порушення маневрування, порушення правил проїзду пішохідних переходів, перехід проїжджої частини у невстановленому місці. Частина ДТП пов’язані із порушеннями з боку пішоходів.