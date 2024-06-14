На Тернопільщині у деяких родинах своя війна – домашнє насильство

Від початку року тернопільські поліцейські склали понад 2600 адмінпротоколів за вчинення домашнього насильства. Впродовж п’яти місяців до територіальних підрозділів поліції області надійшло 4070 заяв та повідомлень від людей за фактами правопорушень, пов’язаних з домашнім насильством.

За даними управління превентивної діяльності ГУНП в Тернопільській області, на профілактичному обліку поліції області за вчинення домашнього насильства перебуває 3225 осіб. Слідчі розпочали 100 кримінальних проваджень за ст. 126-1 (вчинення домашнього насильства) Кримінального кодексу України, більшу половину з яких наразі скеровано до суду.

Майже на кожного другого порушника поліцейські склали адміністративні протоколи за фактом вчинення домашнього насильства, відповідно до ст. 173-2 КУпАП.

За вказаний період поліцейські винесли 1 657 термінових заборонних приписів щодо кривдників, які передбачають різні обмеження для правопорушників: зобов’язання залишити місце проживання (перебування) постраждалої особи, заборона на вхід та перебування в місці проживання (перебування) постраждалої особи та заборона в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою.

Правоохоронці звертаються до громадян з проханням не замовчувати факти домашнього насильства у своїх родинах, а також не толерувати насильство по відношенню до інших людей. Вчасний виклик поліції – важливий крок для подолання цього явища.

У відділі комунікації обласної поліції нагадують, що окрім дзвінка на спецлінію «102», люди можуть звертатися до спеціальних служб, які покликані допомагати постраждалим від насильства, а також до українських та міжнародних організацій, де можна отримати необхідну консультацію та підтримку:

– Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації – 0 800 500 335 (з мобільного та стаціонарного) або 116 123 (з мобільного);

– Урядова «гаряча лінія» з протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей – 15-47;

– Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги за підтримки UNFPA (https://rozirvykolo.org/sluzhby-pidtrymky/mobilna-brygada).