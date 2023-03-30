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На Тернопільщині трішки потепліє, а потім – знову сніг

31.03.2023

Роман Васильович

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Новини, Погода

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На Тернопільщині в останній день березня температурні показники підвищиться до 14 градусів тепла. Втім, по всій території регіону можливі невеликі дощі.

За прогнозами синоптиків, погоду зумовлюватимуть атмосферні фронти з північного заходу.

В обласному гідрометеоцентрі зазначають, погода цими днями буде мінливою. Стовпчики термометрів коливатимуться вночі від 1 – 6º тепла, вдень 9 – 14º тепла.

«У п’ятницю в Україну прийде атмосферний фронт із заходу. Він принесе дощі в західні області. Температура повітря в Україні – хотілося б вище, але вже як весна скаже. Початок найніжнішого весняного місяця весни, квітня, на вихідні, прийде із скромним потеплінням та західними дощами. А ось у понеділок очікується чергове похолодання і навіть знову сніг. Тому тримайте голову та настрій у рівновазі, не легковажте стрибками атмосферного, артеріального тиску та температури повітря – справжнє тепло ще буде, легку одежу та темні окуляри ще будемо обов’язково носити та милуватися квітами у квітні», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

Отже, початок квітня справжнім весняним теплом на Тернопільщині не потішить. У регіоні почастішають дощі.

Теги: погода на Тернопільщині, дощ

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