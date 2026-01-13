На Тернопільщині таксист викрав рюкзак мотоциклістки, травмованої у ДТП

Як повідомляють поліцейські, поки правоохоронці документували аварію, а медики надавали допомогу потерпілій, невідома особа скористалася ситуацією та викрала особисті речі травмованої дівчини.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася ще 24 липня 2025 року в селі Гаї Шевченківські близько 13 год 30 хв.

“За попередніми даними, 22-річна місцева мешканка, керуючи мотоциклом Kawasaki Ninja 650, виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з автомобілем DAEWOO Lanos. Унаслідок удару мотоциклістка отримала численні тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості і її госпіталізували до медичного закладу. Під час автопригоди з плечей потерпілої злетів рюкзак, у якому знаходилися особисті речі: камера, парфуми, золоті сережки, паспорт громадянина України, технічний паспорт на мотоцикл, банківська картка, тимчасове водійське посвідчення, ключі та інші речі. Через стан здоров’я дівчина не одразу помітила зникнення речей. Лише згодом вона повідомила про крадіжку працівників поліції”, – йдеться у повідомленні поліції.

Слідчі Тернопільського районного управління поліції, опрацювавши записи з камер відеоспостереження встановили, що поки на місці події працювали поліцейські та медики, повз місце ДТП проїжджав водій таксі, житель Тернополя 1985 року народження. Він підняв рюкзак, що лежав неподалік дороги, та поїхав. Сума збитків, завданих мотоциклістці, склала близько 35 тисяч гривень.

Досудове розслідування триває.