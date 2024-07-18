“На Тернопільщині ситуація з облаштування місць проживання переселенців — одна з кращих в Україні”, – Дмитро Лубінець

На Тернопільщині залишаються проживати 68 тисяч внутрішньо переміщених людей. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, перебуваючи в Тернополі.

За його словами, порівняно з іншими областями, на Тернопільщині кількість людей зі статусом ВПО — невелика.

“На Тернопільщині є невелика кількість ВПО, трохи більше 68 тисяч. Щодо місць тимчасового проживання, ми провели моніторинги і побачили всі ці місця. Порівняно з іншими областями, в Тернопільській — одна із найкращих ситуацій. Тут по одному такому місцю є зауваження, воно відкрите на базі приміщення, що на балансі Міністерства освіти. Тобто тут в області не можуть напряму впливати, але якщо там живуть ВПО, то тут, на місці, повинні реагувати на недуже якісні умови проживання. Ми проводили нараду з виконувачем обов’язків керівника ОВА і сподіваюсь, що по цьому МТП питання буде вирішене. Дякую за прийняття окремої програми підтримки ВПО, за яку проголосували депутати облради”.

Дмитро Лубінець каже, загалом в Україні зареєстровано більше ніж 4,9 мільйона громадян з офіційним статусом ВПО.