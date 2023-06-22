На Тернопільщині судитимуть водія, який вчинив смертельне ДТП

На Тернопільщині судитимуть водія автобуса, якого звинувачують у загибелі 3 людей через скоєну ним дорожньо-транспортну пригоду.

Про це повідомили на сторінці Тернопільської обласної прокуратури, пише Суспільне.

За даними слідства, аварія трапилася 19 лютого цього року, на трасі “Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль”, в межах села Хмелівка.

“Водій автобуса Neoplan, керуючи транспортним засобом, не обрав безпечну швидкість руху і на заокругленій ділянці автодороги допустив боковий занос автобуса та з’їзд у кювет з перекиданням. Внаслідок ДТП 3 людей загинули та ще 4 отримали травми, двоє з них – тілесні ушкодження середньої тяжкості”, – йдеться у повідомленні.

Водія звинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель 3 осіб та отримання 2 потерпілими тілесних ушкоджень середньої тяжкості за частиною 3 статті 286 ККУ. Ця стаття передбачає позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.