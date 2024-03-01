На Тернопільщині судитимуть чергового колаборанта

За даними слідства, обвинувачений, підтримуючи воєнну агресію рф, з травня 2022 року до січня 2024 року добровільно займав посаду, пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на тимчасово окупованій території с. Гюнівки Великобілозерської сільської територіальної громади Запорізької області, йдеться у повідомленні пресслужби Тернопільської обласної прокуратури.