На Тернопільщині судитимуть чергового колаборанта

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця с. Гюнівка Запорізької області, обвинуваченого в колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111–1 КК України).
За даними слідства, обвинувачений, підтримуючи воєнну агресію рф, з травня 2022 року до січня 2024 року добровільно займав посаду, пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на тимчасово окупованій території с. Гюнівки Великобілозерської сільської територіальної громади Запорізької області, йдеться у повідомленні пресслужби Тернопільської обласної прокуратури.
Як з’ясувалося, колаборант організовував розселення військовослужбовців держави-агресора по приватних будинках мешканців села, які виїхали на підконтрольну територію України; надавав безперешкодний доступ представникам окупаційної влади до адміністративних приміщень населеного пункту; залучав односельців до роботи в підрозділах та установах окупаційної адміністрації, забезпечував виконання інших незаконних вказівок окупаційної адміністрації.
Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі Управління Служби безпеки України в області.