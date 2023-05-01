На Тернопільщині стартували військові вишколи для населення з використанням стандартів НАТО (фото)

На Тернопільщині стартували військові вишколи «Курс національного спротиву», де навчатимуть основами військової справи.

Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

“Тут викладатимуть основні напрямки початкової стрілецька справи; домедичної

підготовки; тактичної підготовки; інженерно-саперної справи; основи розвідки; спорядження військового. За чотири тижні слухачі курсу отримають базові навички підготовки з використанням стандартів НАТО”, – повідомив Володимир Труш.

На курс зарошують усіх охочих. За детальнішою інформацією слід звертатися в Управління молоді, спорту та іміджевих проектів Тернопільської ОВА.