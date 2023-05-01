01.05.2023 22:48

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На Тернопільщині стартували військові вишколи для населення з використанням стандартів НАТО (фото)

01.05.2023

Роман Васильович

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Новини, Війна з рф, Події

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На Тернопільщині стартували військові вишколи «Курс національного спротиву», де навчатимуть основами військової справи.

Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

“Тут викладатимуть основні напрямки початкової стрілецька справи; домедичної
підготовки; тактичної підготовки; інженерно-саперної справи; основи розвідки; спорядження військового. За чотири тижні слухачі курсу отримають базові навички підготовки з використанням стандартів НАТО”, – повідомив Володимир Труш.

На курс зарошують усіх охочих. За детальнішою інформацією слід звертатися в Управління молоді, спорту та іміджевих проектів Тернопільської ОВА.

Теги: «Курс національного спротиву», військові вишколи

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