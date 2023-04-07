На Тернопільщині староста разом із синами з “ЄС” будують храм московського патріархату: жителі звернулися до експрезидента

Жителі села на Тернопільщині звернулися з відкритим листом до експрезидента України Петра Порошенка через антиукраїнську позицію депутатів “ЄС”, які і досі підтримують “московських попів” та навіть будують храм московського патріархату.

У зверненні жителі села Піщатинці, що на Кременеччині, просять Петра Олексійовича повпливати на місцевих жителів і представників партії “ЄС” братів Івана та Михайла Панчуків, а також їхнього батька старосуту села – Миколу Панчука, які за словами мешканців і до цього часу відстоюють засади московського патріархату.

“​Петре Олексійовичу, ми жителі села Піщатинці Кременецького району Тернопільської області звертаємося до Вас з проханням припинити антиукраїнську діяльність членів Вашої партії на Тернопільщині, а саме: братів Івана та Михайла Панчуків, які на 9 році військової агресії рф надалі залишаються “прислужниками” і “посіпаками” так званого “московського патріархату”, оскільки наші неодноразові звернення до голови обласної партійної організації “Європейської солідарності” пана Степана Барни залишаються без будь-якої реакції”, – йдеться у дописі вірян.

За словами місцевих жителів, батько Івана та Михайла Панчуків, а сьогодні староста села Піщатинці – Микола Панчук розпочав у селі будівництво храму московського патріархату навесні 2022 року, тобто у розпал війни.

“Після переходу у травні 2022 року вірян парафії “Різдва Пресвятої Богородиці села Піщатинці” Тернопільської єпархії УПЦ під юрисдикцію Православної церкви України невеличка група ярих прихильників «московської церкви» на чолі з головою церковної десятки і поки що старостою села Піщатинці Миколою Панчуком за “криваві кошти з росії” розпочали будівництво церкви на території приватної садиби без погоджувальних і дозвільних документів, напевне для збереження робочого місця “батюшці” – місцевому ідеологу “руського міра”, – наголошують небайдужі мешканці села.

У листі віряни відзначають, що всі закривають очі на таку “протиукраїнську” і протиправну діяльність старости села, бо він має недоторканість, завдяки партії “ЄС”.

“Миколі Панчуку “недоторканість” гарантують його сини Іван та Михайло Панчуки – депутати місцевих рад від «Європейської солідарності». Іван Панчук – права рука і заступник голови Тернопільської обласної організації політичної партії “Європейська солідарність” Степана Барни, депутат Шумської міської ради обраний за списком ЄС, через можливості свого керівника прикриває свого батька “палкого шанувальника патріарха кіріла” на обласному рівні від притягнення до відповідальності за порушення чинного законодавства України. Молодший син Михайло – депутат Борсуківської селищної громади обраний за підтримки “Європейської солідарності”, активно “засипає” місцевий районний відділ поліції депутатськими зверненнями про ніби то розпалювання жителями громади релігійної ворожнечі”, – пишуть жителі села Піщатинці.

Мешканці села на Тернопіллі обурені, адже на усіх виступах і передвиборчій агітації від “ЄС” був лозунг – “Армія. Мова. Віра”, а на ділі виходить – підтримка і розбудова “московської церкви”.

“Петре Олексійовичу, просимо Вас відреагувати на бездіяльність керівництва обласної організації “Європейської солідарності” щодо очищення партії від “пристосуванців” сім’ї Панчуків, які на 9 році війни росії з Україною сприяють подальшому просуванню ідеології “руського міра” і надають підтримку “батюшкам УПЦ”. Змусити членів партії і насамперед депутатів від “Європейської солідарності” дотримуватися задекларованої партійної лінії з підтримки і сприяння подальшій розбудові Православної Церкви України! А то якось не логічно виходить! На усіх виступах і передвиборчій агітації “Армія. Мова. Віра”, а на ділі – підтримка і розбудова “московської церкви”!”, – з повагою і очікуванням на реагування підсумували жителі села Піщатинці.

Детальніше у зверненні.