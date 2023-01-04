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На Тернопільщині спіймали серійного злодія

04.01.2023

Роман Васильович

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Кримінал, Новини

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Позбавлення волі строком від п’яти до восьми років загрожує мешканцю Кременецького району 1979 року народження. Чоловік двічі чинив протиправне в районному центрі.

Оперативники територіального підрозділу поліції встановили, що спершу підозрюваний поцупив з магазину пляшку дороговартісного лікеру. Натомість вже через декілька днів чоловік привласнив чужий велосипед. Власник залишив майно на сходовій клітці на декілька хвилин, цим й скористався крадій, повідомляють у поліції.

Оперативники вишли на слід підозрюваного а довели його причетність до протиправного.

Відомості про події слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

Триває досудове розслідування.

Автор: Роман Васильович

Мітки: кримінал, серійний злодій

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