На Тернопільщині спалах грипу: найбільше хворіють діти

Тернопільщина на 92% перевищує допустимі показники захворюваності на ГРВІ та грип. За останній тиждень захворіло 5 913 людей. 56 відсотків з них – діти.

Така ситуація триває протягом трьох тижнів. За прогнозами лікарів вона може покращитися у березні. Про це розповіла головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, пише Суспільне.

“Якщо говорити про віруси, які циркулюють, які передбачалися Всесвітньою організацією охорони здоров’я 4 типи. Це вірус типу А “Вікторія”, вірус типу А “Дарвін”, вірус типу Б “Австрія” і вірус типу Б “Фукет”. Ми бачимо, що в нас зараз на території області переважає вірус типу А, він є досить агресивний. Ми бачимо, як хворіють люди за цими показниками. Він характеризується такими симптомами, як температура, ломота в суглобах, тривалий сухий кашель і загальне недомагання”.