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На Тернопільщині спалах грипу: найбільше хворіють діти

27.12.2022

Роман Васильович

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Новини, Здоров`я

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Тернопільщина на 92% перевищує допустимі показники захворюваності на ГРВІ та грип. За останній тиждень захворіло 5 913 людей. 56 відсотків з них – діти.

Така ситуація триває протягом трьох тижнів. За прогнозами лікарів вона може покращитися у березні. Про це розповіла головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, пише Суспільне.

“Якщо говорити про віруси, які циркулюють, які передбачалися Всесвітньою організацією охорони здоров’я 4 типи. Це вірус типу А “Вікторія”, вірус типу А “Дарвін”, вірус типу Б “Австрія” і вірус типу Б “Фукет”. Ми бачимо, що в нас зараз на території області переважає вірус типу А, він є досить агресивний. Ми бачимо, як хворіють люди за цими показниками. Він характеризується такими симптомами, як температура, ломота в суглобах, тривалий сухий кашель і загальне недомагання”.

На Тернопільщині спалах грипу: найбільше хворіють діти
Оксана Чайчук. Фото: Анастасія Кисіль/Суспільне Тернопіль

Також лікарка розповіла, як вберегтися від хвороби.

“Заходи запобігання одинакові, це тримати дистанцію, носити маску, якщо ти хворий, то бути вдома, не заражати інших. Користуватися дезінфікуючими засобами, здорове харчування, побільше вітамінів в їжу, підтримувати імунну систему”.

Автор: Роман Васильович

Мітки: грві, грип

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