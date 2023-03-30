На Тернопільщині сільська рада придбала для військових дрон за 1,2 мільйона

Кошти на безпілотник виділили з місцевого бюджету. Коптер передали для бійців 80-го батальйону 105-ї бригади ТрО.

“Тактично-технічні характеристики цього квадрокоптера дозволяють аеророзвідникам вести постійний моніторинг лінії бойового зіткнення, перебуваючи у 2-3 км від неї, не наражаючи на надмірну небезпеку себе та дороговартісну техніку. Використання цього сучасного високотехнологічного засобу аеророзвідки дозволить зберегти життя і здоров’я захисників України, та допоможе їм отримати вирішальну перевагу над ворогом”, – повідомили у Білобожницькій сільській раді.

Комплекс складається з квадрокоптера DJI Matrice 300, відеоапаратури та зарядної підстанції.

За допомогою 200-кратного зуму цей БпЛА здатен виявляти ворожу живу силу та техніку на значній відстані від лінії бойового зіткнення, на етапі їх зосередження та підготовки до наступальних дій.