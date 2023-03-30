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На Тернопільщині сільська рада придбала для військових дрон за 1,2 мільйона

30.03.2023

Роман Васильович

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Новини, Війна з рф, Події

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Білобожницька сільська рада купила для військових з громади дронний комплекс DJI Matrice 300 вартістю понад 1,2 мільйона.

Кошти на безпілотник виділили з місцевого бюджету. Коптер передали для бійців 80-го батальйону 105-ї бригади ТрО.

“Тактично-технічні характеристики цього квадрокоптера дозволяють аеророзвідникам вести постійний моніторинг лінії бойового зіткнення, перебуваючи у 2-3 км від неї, не наражаючи на надмірну небезпеку себе та дороговартісну техніку. Використання цього сучасного високотехнологічного засобу аеророзвідки дозволить зберегти життя і здоров’я захисників України, та допоможе їм отримати вирішальну перевагу над ворогом”, – повідомили у Білобожницькій сільській раді.

Комплекс складається з квадрокоптера DJI Matrice 300, відеоапаратури та зарядної підстанції.

За допомогою 200-кратного зуму цей БпЛА здатен виявляти ворожу живу силу та техніку на значній відстані від лінії бойового зіткнення, на етапі їх зосередження та підготовки до наступальних дій.

“Таке раннє виявлення дозволяє своєчасно нанести по ворожим підрозділам вогневе ураження за допомогою ракетно-артилерійського озброєння, перешкоджаючи їх наближенню до бойових позицій батальйону. Також високоякісна оптика Matrice 300 здатна виявляти вогневі позиції ворожих артилерійських установок, мінометних, гранатометних розрахунків, танків, та допомагає вести проти них ефективну контрбатарейну боротьбу”, – додали у сільській раді.

Джерело: Тернополянни

Теги: 105 окрема бригада територіальної оборони, Білобожницька сільська рада, дрон

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