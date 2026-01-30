На Тернопільщині розшукують пенсіонера зі Збаража, який пішов з дому 20 січня

На Тернопільщині розшукують пенсіонера зі Збаража, який зник понад тиждень тому. Про це повідомляють у місцевих спільнотах у соцмережах.

Зниклий — Гоцалюк Григорій Вікторович, 15 вересня 1948 року народження. За наявною інформацією, чоловік 20 січня вийшов з дому та не повернувся. Востаннє його бачили того дня, коли він, ймовірно, прямував додому.

За словами рідних, пенсіонер міг бути одягнений у:

темну куртку,

сірий костюм,

червону краватку.

Зазначається, що чоловік міг перебувати не лише на території міста Збараж, а й за його межами.

Рідні просять усіх, хто володіє будь-якою інформацією про можливе місцеперебування зниклого, негайно повідомити.

📞 Контактна особа: донька Надія

☎️ Телефон: 098 327 90 26

📱 Доступні дзвінки та повідомлення у Viber і WhatsApp

Будь-яка інформація може допомогти у пошуках.