На Тернопільщині розпочинають щорічну боротьбу з надзвичайно небезпечною рослиною

Цей бур’ян отруйний та надзвичайно небезпечний – його сік, потрапивши на шкіру людини, викликає дуже глибокі опіки.
Борщівник Сосновського – багаторічна рослина, яка витісняє інших представників флори і не дає їм розвиватися.
Як повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби, щоб запобігти поширенню шкідника, необхідно вживати ряд заходів.
Фахівці установи дали наступні рекомендації. До першого способу належать агротехнічні та механічні методи боротьби:
- – здійснювати оранку декілька разів за вегетаційний період (через кожні 3-4 тижні, починаючи з моменту відростання борщівника) впродовж від 2-3 до 5-7 років;
- – підрізати корені на глибині 5-10 см. Рано на весні потрібно зрізати точку росту борщівника нижче кореневої шийки. Якщо зрубати вище – на корені залишаться сплячі бруньки, які підуть у ріст. Дрібні однорічні сходи борщівника знищувати прополюванням;
- – скошувати борщівник до періоду цвітіння, повторити процедуру не пізніше як через 3-4 тижні після першого скошування. Тільки тоді гарантовано знищення всіх генеративних пагонів, що мають суцвіття. Якщо ж упустили момент і рослина зацвіла – то таку скошену рослину не можна залишати на місці покосу, її необхідно зібрати і спалити у спеціально відведених місцях.
У Держпродспоживслужбі кажуть, що систематичне скошування забезпечує позитивний ефект, тому що в період, коли борщівник ослаблений, відбувається відновлення біологічного різноманіття рослинного угруповання. При цьому необхідно використовувати засоби індивідуального захисту, для недопущення попадання соку рослини на шкіру.
Також є хімічні методи боротьби – обробка гербіцидами гліфосатної групи (використання препаратів на основі ізопропіламінної солі гліфосату, калійної солі гліфосату).
Першу обробку слід проводити навесні, коли висота рослин не перевищує 50 см, що дозволяє безпечно проникнути в центр його заростей, з повторною обробкою після відростання рослин.
“Проти борщівника Сосновського необхідно використовувати препарати, що є зареєстровані у “Переліку пестицидів дозволених до використання в Україні”, які можна придбати у торговій мережі спеціалізованих магазинів. При роботах з пестицидами і агрохімікатами необхідно дотримуватися техніки безпеки і використовувати індивідуальні засоби захисту”, – зазначили фахівці.
Коментарі
в нас на смітнику ростк і хоч би хни, хіба дядько трохи скосе