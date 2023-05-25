На Тернопільщині розпочинають щорічну боротьбу з надзвичайно небезпечною рослиною

На Тернопільщині продовжують боротися з поширенням борщівника.

Цей бур’ян отруйний та надзвичайно небезпечний – його сік, потрапивши на шкіру людини, викликає дуже глибокі опіки.

Борщівник Сосновського – багаторічна рослина, яка витісняє інших представників флори і не дає їм розвиватися.

Як повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби, щоб запобігти поширенню шкідника, необхідно вживати ряд заходів.

Фахівці установи дали наступні рекомендації. До першого способу належать агротехнічні та механічні методи боротьби:

– здійснювати оранку декілька разів за вегетаційний період (через кожні 3-4 тижні, починаючи з моменту відростання борщівника) впродовж від 2-3 до 5-7 років;

– підрізати корені на глибині 5-10 см. Рано на весні потрібно зрізати точку росту борщівника нижче кореневої шийки. Якщо зрубати вище – на корені залишаться сплячі бруньки, які підуть у ріст. Дрібні однорічні сходи борщівника знищувати прополюванням;

– скошувати борщівник до періоду цвітіння, повторити процедуру не пізніше як через 3-4 тижні після першого скошування. Тільки тоді гарантовано знищення всіх генеративних пагонів, що мають суцвіття. Якщо ж упустили момент і рослина зацвіла – то таку скошену рослину не можна залишати на місці покосу, її необхідно зібрати і спалити у спеціально відведених місцях.

У Держпродспоживслужбі кажуть, що систематичне скошування забезпечує позитивний ефект, тому що в період, коли борщівник ослаблений, відбувається відновлення біологічного різноманіття рослинного угруповання. При цьому необхідно використовувати засоби індивідуального захисту, для недопущення попадання соку рослини на шкіру.

Також є хімічні методи боротьби – обробка гербіцидами гліфосатної групи (використання препаратів на основі ізопропіламінної солі гліфосату, калійної солі гліфосату).

Першу обробку слід проводити навесні, коли висота рослин не перевищує 50 см, що дозволяє безпечно проникнути в центр його заростей, з повторною обробкою після відростання рослин.