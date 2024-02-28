На Тернопільщині розцвіли рідкісні квіти

На Тернопільщині у природному парку “Дністровський каньйон” з’являються рідкісні первоцвіти.

У нацпарку наголошують, що зривати ці рослини не ні в якому разі не можна. Деякі з них є рідкісними та занесені до Червоної книги, зокрема підсніжник білосніжний, білоцвіт весняний, шафран-Гейфеля, сон-трава, горицвіт весняний, а також чемерник червонуватий, проліска дволиста та печіночниця звичайна.

“Збирання первоцвітів дуже шкідливе для природи тим, що не дає можливості рослинам утворити насіння. До того ж пошкоджуються сусідні квіти, ламаються стебла та бруньки. Є комахи для яких ці рослини – єдине джерело живлення. Зникнуть первоцвіти – зникне величезна кількість метеликів, бджіл, джмелів, інших комах котрі захищають ліс від шкідників. Як результат – будуть хворіти та сохнути дерева”, – зазначають на Фейсбук-сторінці НПП “Дністровський каньйон”.

Крім того, знищення рідкісних рослин тягне за собою накладення штрафу згідно чинного законодавства.