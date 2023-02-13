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На Тернопільщині рецидивіст викрав з церковної скриньки пожертви на ЗСУ

13.02.2023

Роман Васильович

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Кримінал, Новини

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Жителя Борщова поліцейські місцевого відділення поліції затримали гарячими слідами. Раніше судимий зловмисник не встиг витратити те, що викрав зі скриньки для пожертв.

До співробітників відділення поліції №1 міста Борщова надійшло повідомлення про те, що невідома особа, перебуваючи в приміщенні церкви Успіння Пресвятої Богородиці, із скриньки для пожертв на потреби ЗСУ шляхом злому врізного замка вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 650 грн.

Завдяки камерам спостереження, встановленим у храмі, поліцейські оперативно розшукали та затримали зловмисника, причетного до крадіжки. Ним виявився житель Борщова, 1984 року народження.

Зловмисникові оголошено підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу – крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Теги: крадіжка, кримінал

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