На Тернопільщині рецидивіст викрав з церковної скриньки пожертви на ЗСУ

До співробітників відділення поліції №1 міста Борщова надійшло повідомлення про те, що невідома особа, перебуваючи в приміщенні церкви Успіння Пресвятої Богородиці, із скриньки для пожертв на потреби ЗСУ шляхом злому врізного замка вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 650 грн.
Завдяки камерам спостереження, встановленим у храмі, поліцейські оперативно розшукали та затримали зловмисника, причетного до крадіжки. Ним виявився житель Борщова, 1984 року народження.
Зловмисникові оголошено підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу – крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.