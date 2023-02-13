На Тернопільщині рецидивіст викрав з церковної скриньки пожертви на ЗСУ

Жителя Борщова поліцейські місцевого відділення поліції затримали гарячими слідами. Раніше судимий зловмисник не встиг витратити те, що викрав зі скриньки для пожертв.

До співробітників відділення поліції №1 міста Борщова надійшло повідомлення про те, що невідома особа, перебуваючи в приміщенні церкви Успіння Пресвятої Богородиці, із скриньки для пожертв на потреби ЗСУ шляхом злому врізного замка вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 650 грн.

Завдяки камерам спостереження, встановленим у храмі, поліцейські оперативно розшукали та затримали зловмисника, причетного до крадіжки. Ним виявився житель Борщова, 1984 року народження.

Зловмисникові оголошено підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу – крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.