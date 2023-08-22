На Тернопільщині рецидивіст до напівсмерті побив працівника військкомату і забрав у нього зброю та бронежилет. ФОТО

Надзвичайна подія трапилася у Кременці. Співробітники поліції провели спеціальні поліцейські операції по затриманню озброєного зловмисника.

21 серпня близько 17.30 години на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що у лісосмузі лежить побитий військовослужбовець. Потерпілого з численними травмами голови доправили до лікарні.

На місце події для з’ясування обставин злочину та пошуку підозрюваного виїхало керівництво обласної поліції, профільні служби та спецпризначенці.

За попередніми даними, між потерпілим та підозрюваним виник конфлікт, який переріс у бійку. Коли військовослужбовець знепритомнів, зловмисник відібрав у нього автомат, бронежилет та втік у невідомому напрямку. Про це повідомляють у поліції області.

Фігурант – раніше неодноразово судимий за насильницькі злочини 42-річний житель Кременця.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили місце, де переховувався озброєний злочинець, оточили будинок та за силової підтримки спецпризначенців КОРДу затримали його.

Від розлюченого підозрюваного поліцейські врятували співмешканку та двох її малолітніх дітей, які перебували разом з ним у помешканні.

У розбійника вилучили зброю, бронежилет та інші викрадені речі військовослужбовця.

Жителя Кременеця затримали відповідно до статті 208 КПК. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 262 Кримінального кодексу України (заволодіння вогнепальною зброєю шляхом розбою). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Вирішується питання про оголошення підозри фігуранту та обрання запобіжного заходу, зазначають у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Водночас у соцмережах оприлюднили деякі деталі цього жахливого випадку, про які не розповіли у поліції. Зокрема, користувачі зазначають, що працівник військкомату зі зброєю покинув пост і разом з рецидивістом та його подругою розпивав спиртні напої.

Згодом злочинець проломив череп військовому, відібрав у нього зброю із повним магазином набоїв та поїхав геть. Страшно уявити, що міг би накоїти озброєний нелюд, якби його не затримали правоохоронці.

Окрім того, автор допису у Фейсбуці наголошує, що у ТЦК не помітили зникнення працівника зі зброєю. Та й загалом, якщо вірити поданій інформації, до роботи керівника ТЦК є багато зауважень. Чи так це насправді стверджувати не беремося. Але очевидно, що після цього випадку робота Кременецького військкомату мала б стати предметом уваги відповідних органів.

Наразі ж подаємо дослівно коментар від Ліза Мягкова: