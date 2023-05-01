На Тернопільщині раніше судимий чоловік пограбував шість храмів

25-річниий раніше судимий житель Збаразької громади за півтора місяці обікрав шість храмів на Тернопільщині.

Зі слів начальника управління карного розшуку ГУНП в Тернопільській області Андрія Кісіля, наприкінці березня надійшла перша заява від настоятеля храму, що в селі Озерна Тернопільського району, про те, що невідома особа вночі, відваживши вікно, проникла до церки й викрала гроші зі скриньки, куди парафіяни збирали пожертви для потреб ЗСУ. Зникло понад 6 000 гривень.

Упродовж квітня зловмисник обікрав ще п’ять церков – у Сухівцях, Новому Селі – там лиходій за ніч пограбував два сільські храми, Великому Глибочку та Зарубинцях. Брав лише гроші зі скриньок для пожертв. Загальна сума збитків склала понад 20 000 гривень.

Оперативникам управління карного розшуку спільно з розшуківцями відділення поліції №5 міста Підволочиськ вдалося вийти на слід зловмисника. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини житель села Синява Збаразької громади.

Як з’ясувалося, крадій ретельно готувався до вилазок. Напередодні добирався до населеного пункту, оглядав місцевий храм на наявність сигналізації чи відеоспостереження, переховувався до ночі в закинутих помешканнях, а з сутінками йшов красти. Майже до всіх святинь проникав через вікна, лише в Сухівцях зламав вхідні двері.

Зловмисника затримали на гарячому, коли той повертався з накраденим з храму у селі Зарубинці. У нього вилучили гроші та цілий рюкзак злодійського знаряддя.

Відомості за фактами крадіжок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу. Зловмисникові оголошено підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Розслідування триває.