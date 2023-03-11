На Тернопільщині проводять тренування бійців “Гвардії наступу”

Навчання відвідав начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш.
“Новобранці штурмової бригади Гвардії наступу «Лють» високо вмотивовані і наполегливо тренуються. Хлопці та дівчата завершують перший етап з базової військової підготовки і тактичної медицини. Навчання особового складу восьми нових бригад “Гвардії наступу”, триватиме від 2-х до 4-х місяців. Бійців тренують наші найкращі інструктори. Під час вишколу відпрацьовують різні сценарії: ведення вогню з укриття, маскування, облаштування фортифікаційних споруд, евакуація пораненого з поля бою та наданням йому першої домедичної допомоги”, – сказав Володимир Труш.