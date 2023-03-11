На Тернопільщині проводять тренування бійців “Гвардії наступу”

В основному до бригад “Гвардії наступу” вступають добровольці без бойового досвіду. Але за короткий час вони отримали чудові навички та вже показують хороші результати.

Навчання відвідав начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш.

“Новобранці штурмової бригади Гвардії наступу «Лють» високо вмотивовані і наполегливо тренуються. Хлопці та дівчата завершують перший етап з базової військової підготовки і тактичної медицини. Навчання особового складу восьми нових бригад “Гвардії наступу”, триватиме від 2-х до 4-х місяців. Бійців тренують наші найкращі інструктори. Під час вишколу відпрацьовують різні сценарії: ведення вогню з укриття, маскування, облаштування фортифікаційних споруд, евакуація пораненого з поля бою та наданням йому першої домедичної допомоги”, – сказав Володимир Труш.