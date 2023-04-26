На Тернопільщині прогнозують заморозки

Тернопільські синоптики прогнозують заморозки на території області.

Про це йдеться у повідомленні Тернопільського обласного центру з гідрометеорології у Фейсбуці.

27 квітня погоду області визначатиме східна периферія антициклону з центром над Німеччиною.

Завтра синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, вночі 5 – 10 м/с, вдень 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі 1 – 6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0 – 3°; температура повітря вдень 8 – 13° тепла.

28 квітня: хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 1 – 6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0 – 5°; температура повітря вдень 9 – 14° тепла.

Хмарну погоду без опадів прогнозують на 29 квітня. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 1 – 6° тепла, вдень 10 – 15° тепла.