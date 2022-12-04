На Тернопільщині продовжує діяти стабілізаційний графік погодинних вимкнень електроенергії

Виходячи із доведених НЕК «Укренерго» лімітів споживання електричної енергії для на шої області, 04 грудня на Тернопільщині продовжують застосовуватись ст абілізаційні обмеження електроенергії 4 через 8 годин (4 години електроенергія буде, а 8 годин ні).

⠀

Енергетики наголошують, що групи споживачів залишаються незмінні, лише змінено період обмеження електропостачання, тобто інший порядок вимкнення груп. Стабілізаційні обмеження електроенергії продовжуються в режимі 4 через 8 годин (4 години електроенергія буде, а 8 годин ні).