Правоохоронцям Тернопільщини вдалося довести причетність чотирьох мешканців області до крадіжок. Їм загрожує позбавлення воля строком до восьми років.

Всі крадії діяли за аналогічною схемою. Вони чекали слушної нагоди й непомітно проносили товар повз каси. Двоє тернополян – 1988 років народження вперше попали в поле зору правоохоронців. Натомість одна з підозрюваних – місцева мешканка 1967 року народження, тричі чинила протиправне. Вона обирала невелике майно, яке могла непомітно сховати під верхній одяг.

Факт крадіжки задокументували й поліцейські Збаражчини. Раніше судимий житель району поцупив туалетну воду. У скоєному він зізнався.

Правоохоронці перевіряють причетність громадян до вчинення аналогічних злочинів на території області.