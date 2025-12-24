На Тернопільщині посадовців і підрядників підозрюють у привласненні понад 2,3 млн грн на ремонті навчального закладу

На Тернопільщині правоохоронці викрили схему привласнення бюджетних коштів під час ремонту навчального закладу. Двох керівників підприємств та одного з підлеглих підозрюють у зловживанні службовим становищем, внаслідок чого бюджету завдали збитків на понад 2,3 мільйона гривень.

За даними слідства, упродовж травня 2024 — березня 2025 років керівник товариства, яке здійснювало технічний нагляд, директор приватного підприємства-підрядника та його підлеглий, діючи спільно з одним із голів громад Тернопільщини, заволоділи бюджетними коштами під час проведення ремонтних робіт у навчальному закладі однієї з громад області.

Як встановили слідчі, селищні ради уклали договори на ремонт харчоблоку ліцею з впровадженням енергозберігаючого обладнання, а також на капітальний ремонт даху одного з корпусів школи. Водночас підрядники не виконали весь передбачений обсяг робіт, проте внесли до офіційної документації недостовірні відомості про їх повне виконання.

«Через неправомірні дії учасників злочинної групи бюджету завдали збитків на понад 2,3 мільйона гривень», — зазначили в обласній прокуратурі.

Директору приватного підприємства та його підлеглому повідомили про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем. Керівнику товариства, яке здійснювало технічний нагляд, інкримінують пособництво у розтраті чужого майна.

Як уточнили в прокуратурі, у жовтні 2025 року про підозру також повідомили голові громади, який був причетний до реалізації схеми.

Санкція інкримінованих статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Джерело: Тернопільська облпрокуратура.