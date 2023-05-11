На Тернопільщині попрощалися з воїном Ярославом Швецем

Про це повідомили на сторінці Шумської громади.
Шумська громада зустрічала бійця на колінах живим коридором. На площі Героїв Майдану священники відслужили панахиду та спільно із присутніми помолилися за упокій душі полеглого воїна.
“Нелегку долю підготувало життя Ярославу. Він виріс у багатодітній родині, де дітей виховувала бабуся, змалку навчився важко працювати. Став на захист України від загарбника ще у період антитерористичної операції”, – повідомив міський голова Володимир Боярський.
Чин поховання відбувся в селі Літовище. В Шумській громаді оголошено День жалоби.