На Тернопільщині попрощалися з воїном Ярославом Швецем

У селі Літовище поховали воїна Ярослава Швеця. Старший солдат загинув внаслідок ворожих обстрілів поблизу села Мар’їнка Донецької області. 12 травня йому виповнилося б 30 років.

Про це повідомили на сторінці Шумської громади.

Шумська громада зустрічала бійця на колінах живим коридором. На площі Героїв Майдану священники відслужили панахиду та спільно із присутніми помолилися за упокій душі полеглого воїна.