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На Тернопільщині попрощалися з воїном Ярославом Швецем

11.05.2023

Роман Васильович

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Новини, Суспільство, Війна з рф

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У селі Літовище поховали воїна Ярослава Швеця. Старший солдат загинув внаслідок ворожих обстрілів поблизу села Мар’їнка Донецької області. 12 травня йому виповнилося б 30 років.

Про це повідомили на сторінці Шумської громади.

Шумська громада зустрічала бійця на колінах живим коридором. На площі Героїв Майдану священники відслужили панахиду та спільно із присутніми помолилися за упокій душі полеглого воїна.

На Тернопільщині в останню дорогу провели бійця Ярослава Швеця
Зустріч загиблого бійця. Фото: Шумська громада

“Нелегку долю підготувало життя Ярославу. Він виріс у багатодітній родині, де дітей виховувала бабуся, змалку навчився важко працювати. Став на захист України від загарбника ще у період антитерористичної операції”, – повідомив міський голова Володимир Боярський.

На Тернопільщині в останню дорогу провели бійця Ярослава Швеця
Прощання з бійцем. Фото: Шумська громад

Чин поховання відбувся в селі Літовище. В Шумській громаді оголошено День жалоби.

Джерело: Суспільне

Теги: Ярослав Швець

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