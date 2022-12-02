На Тернопільщині попрощалися із двома військовослужбовцями – Андрієм Прокопчуком із Андрушівки Шумської громади та з Богданом Вавринковичем із Грицівців Збаразької громади.

Андрій Прокопчук загинув 27 листопада поблизу населеного пункту Роздолівка Бахмутського району Донецької області. Йому було 36 років. Про це повідомляють на сторінці Шумської громади у соцмережі. Боєць служив командиром мотопіхотного відділення.

1 грудня жителі Шумської громади зустріли тіло земляка “живим коридором”. Перший заупокійний молебень священники відслужили на площі Героїв Майдану.

Чин поховання та військових почестей відбувся у його рідному селі Андрушівка. Панахиду за українським захисником відправили у Церкві Миколая Чудотворця. Матері Андрія вручили прапор України, яким була вкрита труна, та Пам’ятний лист від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

“Загибель Андрія стала тяжкою втратою для його родини та друзів. Він любив життя, був веселим, товариським, ніколи не відмовляв у допомозі друзям та знайомим. Постійно був усміхнений, любив пожартувати і завжди йшов до своєї мети”, – написав на своїй сторінці у соцмережі голова Шумської громади Вадим Боярський.

В Андрія Прокопчука залишилися батьки, сестра та дві дочки.

2 грудня 2022 року в Шумській громаді оголошено днем жалоби.

Богдану Вавринковичу із Грицівців було 40 років. “Сиротами залишились двоє діток. У невимовному горі дружина, рідні, друзі”, – йдеться на сторінці Збаразької громади у соцмережі. “Жителі громади щиро розділяють горе родини. Нехай душа нашого воїна знайде мир і спокій у Царстві Небесному”.

Поховали Богдана Вавринковича на Стриївецькому кладовищі.